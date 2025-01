Erfurt - Eine Bombendrohung hat am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt für Aufruhr gesorgt. Die Schule sei am Morgen geräumt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei habe das Gebäude abgesucht, aber nichts gefunden. Im vergangenen Jahr hatte es ebenfalls vereinzelt Drohungen gegen das Gymnasium gegeben. Die Schule war wegen eines Amoklaufs im Jahr 2002 bundesweit bekannt geworden.

Auch an einer Grundschule in Erfurt ging am Morgen eine Bombendrohung per Mail ein, sagte der Sprecher weiter. Dort sei ebenfalls nichts gefunden worden. An beiden Schulen habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Schüler oder Lehrer bestanden. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder solche Drohungen per Mail gegen Schulen gegeben. Man müsse das aber jedes Mal ernst nehmen, sagte der Sprecher.