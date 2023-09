Erfurt - Die Polizei hat in der Nacht in Erfurt zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen waren mit Messer und Pfefferspray bewaffnet vermutlich durch das Dachfenster in ein Wohnmobil eingebrochen, wie die Polizei Erfurt am Donnerstag mitteilte. Die Beamten umstellten den Wagen und nahmen die beiden vorläufig fest. Die Tatverdächtigen hatten im Inneren des Wohnmobils laut Polizei bereits ihre Beute zusammengesucht. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen.