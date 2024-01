Erfurt - Die Polizei warnt vor Giftködern auf einer Hundewiese in Erfurt. Nach Angaben der Beamten hat eine Frau am Mittwochabend im Luisenpark mehrere mit Gift präparierte „Happen“ gefunden. Noch am Abend konnte die Polizei zwölf Giftköder sichern. Aufgrund der Dunkelheit sei jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Köder in dem Gebiet verteilt sind. Menschen mit Hunden und Kindern sollen deshalb mit großer Aufmerksamkeit in dem Park unterwegs sein. Hinweise zum Täter nimmt der Inspektionsdient Erfurt Süd entgegen.