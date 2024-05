Erfurt - Wegen einer Bombendrohung bleibt die Erfurter Ulrich-von-Hutten-Schule am Dienstag geschlossen. Die Drohung sei am Morgen per E-Mail an die Schule gerichtet worden, sagte ein Polizeisprecher. Kinder und Lehrer, die bereits im Haus waren, seien evakuiert worden. Die Kinder wurden entweder abgeholt oder in einer naheliegenden Schule zur Betreuung untergebracht. Im Laufe des Vormittags sollen Spürhunde das Gebäude absuchen. Zum Absender und dem Inhalt des Briefes machte der Sprecher keine Angaben. An der Schule hatte es bereits im März mehrere Drohungen gegeben. Darüber hinaus kam es in Erfurt in den vergangenen Wochen immer wieder zu Bomben- und Amokdrohungen.