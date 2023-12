Erfurt - Eine Million Besucher sind bislang in diesem Jahr über den Erfurter Weihnachtsmarkt geschlendert. Die Zahl sei am Mittwoch um 17.01 Uhr erreicht worden, teilte die Landeshauptstadt Erfurt mit. Wer genau der millionste Gast sei, lasse sich nicht sagen. „Gezählt wird an mehreren Eingängen, die Zahlen werden gebündelt elektronisch übermittelt. Eine finale Bilanz wird gezogen, nachdem der 173. Erfurter Weihnachtsmarkt am 22. Dezember 2023 seine Türen schließt.“ Turmbläser und Gospelchor hatten ihn am 28. November eröffnet. Im Vorjahr waren 831.000 Personen auf dem Markt auf dem Domplatz gezählt worden, wie es weiter hieß.