Erheblicher Zuwachs an Photovoltaikanlagen in Sachsen

Peter Zettelmann ist mit letzten Montagearbeiten an einem Balkonkraftwerk in Taucha beschäftigt.

Leipzig - Im ersten Halbjahr 2023 sind in Sachsen mehr Photovoltaikanlagen errichtet worden, als im gesamten Vorjahr. Wie aus Zahlen des Branchenportals für die Solarenergie hervorgeht, wurden von Januar bis Juli mehr als 22.000 Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 265,2 Megawatt installiert. Im gesamten Vorjahr waren es demnach fast 15.500 Anlagen mit 244,6 Megawatt.

Sachsens Energieminister Wolfram Günther sieht in den Zahlen einen Beleg dafür, dass die Energiewende bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist. „Immer mehr Menschen investieren in heimische Solaranlagen. Darüber hinaus brauchen wir künftig einen stärkeren Zubau an großen Projekten mit erneuerbaren Energien, um die Energiewende im Freistaat weiter voranzubringen“, betonte der Grünen-Politiker auf Anfrage am Donnerstag.