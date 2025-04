Nach den jüngsten Anschlägen auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg sowie bei einer Demonstration in München trifft Gotha für den Thüringentag Vorkehrungen. Es gibt ein umfassendes Sicherungskonzept.

Gotha - Angesichts der aktuellen Gefährdungslage für Großveranstaltungen gibt es zum Thüringentag in diesem Jahr in Gotha strengere Sicherheitsvorkehrungen. Um den Schutz der Besucher und Akteure zu gewährleisten sowie für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, sei ein umfangreiches Sicherungskonzept entwickelt worden, teilte die Stadt mit. So gebe es für sensible Bereiche in der Innenstadt und auf den Veranstaltungsflächen mobile Fahrzeugsperren.

An besonders gefährdeten Zufahrten sollen zudem bauliche Verengungen mit modularen Betonbausteinen zum Einsatz kommen, um potenzielle Angreifer zusätzlich zu behindern, hieß es weiter. Anders als bei früheren Veranstaltungen sei in diesem Jahr während des Landesfestes ein Einfahren in das Veranstaltungsgelände nicht möglich.

Einlasskontrollen für Besucher

Verboten sei außerdem das Mitbringen gefährlicher Gegenstände wie Waffen, Messer, Glasflaschen, Spraydosen, Pyrotechnik oder Sachen mit diskriminierenden, extremistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten. An den Eingängen erfolgten deshalb stichprobenartig Sicht-, Taschen- und Abtastkontrollen. Besucher, die verbotene Gegenstände bei sich tragen, erhielten keinen Zutritt oder würden vom Gelände verwiesen.

Zum Thüringentag werden am ersten Maiwochenende bis zu 250.000 Besucher erwartet. Auf vier Bühnen und mehr als zehn Festmeilen wird ein umfangreiches Programm mit Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik geboten. Der Eintritt ist frei.

Die 19. Auflage des Landesfestes vom 2. bis 5. Mai ist eingebettet in das Festjahr zum 1250-jährigen Bestehen der Residenzstadt. Das Festgelände vom Brühl über den Schlosshof bis zum Marstall ist in Themen-Meilen gegliedert.