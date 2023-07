Erinnerung an NS-Widerständler in Gedenkstätte Ravensbrück

Fürstenberg/Havel - Einen Tag nach dem Gedenken an den 79. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler haben Nachkommen in der Gedenkstätte Ravensbrück an die Widerstandskämpfer erinnert. Bärbel Schindler-Saefkow erinnerte bei der Veranstaltung am Freitag an ihren Vater Anton Saefkow, der nach dem Attentat im September 1944 von den Nationalsozialisten hingerichtet worden war. Auch ihre Mutter sei kurz vor Kriegsende im KZ Ravensbrück inhaftiert gewesen, berichtete Schindler-Saefkow. „Sie gehörte zu den Initiatorinnen, eine Gedenkstätte für Frauen aus aller Welt zu errichten, die hier von den Nazis eingesperrt und ermordet wurden.“

Gedenkstättenleiterin Andrea Genest und der Leiter der Bildungsabteilung, Matthias Heyl, führten die rund 80 Anwesenden über das gesamte Gelände. Anschließend wurden am Denkmal „Tragende“ weiße Rosen in den angrenzenden Schwedtsee geworfen.

Nach Angaben der Gedenkstätten-Stiftung diente das KZ Ravensbrück ab Februar 1944 auch zur Unterbringung von Häftlingen einer Gestapo-Sonderkommission. Dort seien Mitglieder verschiedener Widerstandsgruppen wie Elisabeth von Thadden, Johanna Solf, der katholische Gewerkschafter Nikolaus Groß, die Ehefrau des Hitler-Attentäters, Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg, und Helmut James Graf von Moltke inhaftiert worden.

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bendlerblocks erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis rund 90 weitere Beteiligte und Unterstützer hin.