Braunschweig - Innenverteidiger Ermin Bicakcic ist neuer Kapitän des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Der 34-jährige Bosnier tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Jannis Nikolaou an.

Wie der Club mitteilte, wurde zudem ein neuer Mannschaftsrat benannt. Diesem gehören neben Bicakcic auch dessen Stellvertreter Sven Köhler und Nikolaou sowie Robin Krauße und Fabio Kaufmann an. Aus dieser fünfköpfigen Gruppe bestimmte das Trainerteam den Mannschaftsführer.

Die prädestinierte Lösung

„Spätestens durch die Regeländerung, dass sich in Zukunft nur der Spielführer bei einer spielrelevanten Entscheidung an den Schiedsrichter wenden darf, hat sich das Anforderungsprofil an diese Rolle nochmals verschärft“, sagte Eintracht-Trainer Daniel Scherning: „Ermin ist mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit für uns die prädestinierte Lösung für das Kapitänsamt.“