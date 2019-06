Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. Eine 31-Jährige hat in Nordrhein-Westfalen vermutlich ihr gerade geborenes Baby in den Müll gelegt. Foto: Monika Skolimowska/Symbolbild Monika Skolimowska

Kierspe/Iserlohn (dpa) - Ein von Polizisten im nordrhein-westfälischen Kierspe gefundenes Baby ist nach ersten Ermittlungsergebnissen möglicherweise in letzter Minute gerettet worden.

Die Beamten hätten das Neugeborene am Freitag in einem zugeknoteten Plastiksack gefunden, sagte Staatsanwalt Michael Burggräf am Montag vor Journalisten. Sie hätten ein Wimmern aus der Mülltüte gehört.

Das Baby sei komplett in zwei Handtücher gewickelt gewesen und habe zusammen mit Hausmüll in dem Sack gesteckt. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft sei der Sauerstoff in der Tüte "mit Sicherheit bald sehr knapp" geworden. Es habe etwa drei Stunden darin gelegen.

Das Baby, das nur noch eine Körpertemperatur von 31 Grad besessen habe, schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Es werde aber weiterhin in einer Klinik behandelt. Die Plastiktüte sei hinter dem Wohnhaus der 31-jährigen Mutter in der Stadt im westlichen Sauerland in einem Gebüsch entdeckt worden. Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen.

Sie habe das Ganze mit Ängsten erklärt, teilten die Ermittler mit. Die Frau sei mit Blutungen in ein Krankenhaus gebracht worden und eine Ärztin habe gemeldet, dass es eine Geburt gegeben haben müsse. Daraufhin hätten Polizisten am Wohnort der Frau gesucht.

