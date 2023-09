Potsdam - Eine Ermittlungsgruppe aus Berlin und Brandenburg hat fünf Mitglieder einer sechsköpfigen Einbrecherbande wegen schweren Bandendiebstahls festgenommen. Die Ermittler durchsuchten fünf Wohnungen und einen Geschäftsraum in Berlin sowie zwei Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, wie die Polizei mitteilte. Vier der Männer wurden demnach bei den Durchsuchungen am Mittwoch festgenommen, ein weiterer zunächst namentlich nicht bekannter Verdächtiger konnte in Berlin vor Ort identifiziert und ebenfalls festgenommen werden. Der Aufenthaltsort des sechsten Verdächtigen war zunächst nicht bekannt.

Gegen alle fünf Festgenommenen im Alter von 31 bis 52 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Den Einbrechern werden den Angaben zufolge unter anderem sechs Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zugerechnet. Bei den Taten entwendeten die Beschuldigten unter anderem Schmuck und Bargeld. In einem weiteren Fall stahlen sie Gegenstände aus einem Fahrzeug in Berlin.

Bei den Durchsuchungen wurden Schmuck, Münzen und Pfandbelege für Schmuckstücke sichergestellt. Den Festnahmen waren mehrmonatige Ermittlungen vorausgegangen, wie es hieß.