Stade - Polizei und Staatsanwaltschaft ist nach eigener Einschätzung ein großer Schlag gegen die Clan-Kriminalität in Stade gelungen. Polizisten und Spezialkräfte durchsuchten am Sonntagabend bis in die Nacht Wohnhäuser, Gewerbehallen und Vereinsobjekte in der Stadt und beschlagnahmten Beweismittel, wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizeiinspektion Stade und Anklagebehörde am Montag hieß. In dem Ermittlungsverfahren geht es demnach unter anderem um Drogenhandel in großem Stil, gewerbsmäßige Geldwäsche, Schutzgelderpressung, Schwarzarbeit und illegales Glücksspiel.

Monatelange Ermittlungen seien den Durchsuchungen vorausgegangen. Es habe Durchsuchungsbeschlüsse gegeben. Zwei Beschuldigte im Alter von 33 und 53 Jahren wurden den Angaben zufolge festgenommen. Am Montag seien gegen sie Untersuchungshaftbefehle erlassen worden, sie seien in eine Justizvollzugsanstalt gekommen.

Bei den Durchsuchungen wurden den Angaben nach mehr als 100.000 Euro beschlagnahmt. Außerdem sprachen Polizei und Staatsanwaltschaft von der Beschlagnahmung unter anderem diverser Luxusuhren, 350 Gramm Gold, Kokain, Cannabisprodukten, sechs Glücksspielautomaten und einem Gebäudekomplex im Wert von mindestens 800.000 Euro.