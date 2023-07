Ermittlung wegen Raubs mit Todesfolge in Uelzen

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Uelzen - Nach dem Tod einer Frau in Folge des gewalttätigen Handtaschenraubes in Uelzen ist die Obduktion abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt wegen eines Anfangsverdachts des Raubes mit Todesfolge. Das Strafgesetzbuch sieht für eine solche Tat mindestens zehn Jahre Freiheitsstrafe oder sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe vor, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Ein Mann mit einem Basecap soll am 12. Juli in unmittelbarer Nähe eines Baumarktes der Frau die Tasche entrissen haben. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Es sind bereits Zeugenhinweise eingegangen, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Wer etwas gesehen hat, wird weiterhin gebeten, sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen. Der Täter, der bei dem Raub sein auffälliges Basecap mit der Aufschrift „FBI“ verlor, soll etwa 35 Jahre alt sein und einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben.