Oldenburg - Die Polizei in Oldenburg ermittelt wegen versuchter Erpressung gegen zwei Prostituierte. Sie sollen einen Mann bei einem Treffen mit den Frauen heimlich gefilmt und gedroht haben, das Video zu veröffentlichen, wenn er nicht eine hohe Geldsumme zahle, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann hatte sich am Sonntag an die Polizei gewandt. Die Ermittler überwachten die Geldübergabe am Montagabend in Oldenburg und nahmen die beiden Frauen und einen männlichen Begleiter vorläufig fest. Alle drei wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder entlassen, außerdem wurden Strafverfahren eingeleitet.