Halle - Die Polizei Halle ermittelt wegen schwerer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Silberhöhe. In der Nacht zu Sonntag sei es kurz vor Mitternacht zu einem Feuer im Keller des Hauses gekommen, teilte die Polizei mit. Der Rauch sei durch das Treppenhaus bis in die oberste Etage gezogen, wodurch sieben Bewohner leichte Verletzungen erlitten hätten. Die genaue Brandursache werde derzeit noch ermittelt.