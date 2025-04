In einem U-Bahnhof im Berliner Westen geraten mitten am Tag zwei Männer aneinander. Einer sticht den anderen nieder und flüchtet. Die Polizei schießt auf den Flüchtenden. Viele Fragen sind noch offen.

Berlin - Nach der tödlichen Messerattacke in einem U-Bahnhof in Berlin gehen die Ermittlungen weiter. Die Polizei war am Samstag bis in den Abend rund um den U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz im Berliner Westen im Einsatz.

In dem unterirdischen Bahnhof soll ein Mann einen anderen niedergestochen haben, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Das Opfer starb. Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später draußen auf der Straße von der Polizei angeschossen.

Der Tatverdächtige wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Zu seinem Gesundheitszustand gab es bis zum frühen Sonntagmorgen keine neuen Informationen.

Mann soll Einsatzkräfte bedroht haben

Die Polizei hatte geschossen, weil der Mann auf seiner Flucht die Einsatzkräfte mit erhobenem Messer bedroht haben soll.

Für das im U-Bahnhof niedergestochene Opfer kam jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte versuchten der Feuerwehr zufolge noch, den Mann vor Ort zu reanimieren. Er starb aber an seinen Verletzungen.

Viele Menschen am Bahnsteig bekamen den Vorfall mit. Vor Ort wurde eine Notfallbetreuung eingerichtet.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe bleiben vorerst völlig unklar. Offen war etwa, ob sich Angreifer und Opfer kannten. Auch die Identitäten von Täter und Opfer waren zunächst unbekannt. Die Staatsanwaltschaft wollte frühestens am Sonntag weitere Informationen mitteilen.

Der U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz liegt normalerweise an der U-Bahnlinie 2, die vom Westen Berlins unter anderem über Potsdamer Platz und Alexanderplatz bis nach Pankow im Osten Berlins führt. Baustellenbedingt fährt am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz derzeit aber die U12.