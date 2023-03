Halle - Nach einem bundesweiten Großeinsatz des Zolls werden die Ergebnisse der Kontrollen erst in mehreren Wochen feststehen. „In allen Fällen ist jetzt kleinteilige Ermittlungsarbeit zu leisten“, sagte der Sprecher des Hauptzollamts in Magdeburg, André Schneevoigt, am Freitag. Wann die Prüfung der Unterlagen abgeschlossen sein wird, sei schwer zu sagen. „Das kann mitunter mehrere Wochen dauern.“

Am Donnerstag waren bundesweit mehrere Hundert Zollbeamtinnen und Zollbeamte für Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns im Einsatz. In Sachsen-Anhalt lag der Schwerpunkt Angaben des Hauptzollamts zufolge auf der Gastronomie sowie der Systemgastronomie. Insgesamt wurden 152 Arbeitgeber kontrolliert. In 61 Fällen seien weitere Prüfungen erforderlich. In sieben Fällen bestehe ein konkreter Verdacht eines Verstoßes, weshalb Verfahren eingeleitet worden sein. „Wann diese Verfahren abgeschlossen werden, ist aber völlig offen“, so Schneevoigt.