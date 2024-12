Dresden - Die Dresdner Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen neun Männer wegen des Verdachts auf schweren Bandendiebstahl in drei Fällen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen die Beschuldigten im Alter von 28 bis 56 Jahren vor ihrer ersten Tat im Dezember 2023 eine Bande mit einer bislang unbekannten Anzahl weiterer Beschuldigter gebildet haben. Die Beute der Männer beläuft sich den Angaben zufolge insgesamt eine Million Euro. Ziel der Gruppierung sei es gewesen, ihren Lebensunterhalt durch den fortgesetzten Diebstahl von neuwertigen Reifen zu bestreiten.

Festnahmen und Durchsuchungen

Sieben der neun Männer wurden den Angaben zufolge am Mittwoch auf Grundlage bereits bestehender Haftbefehle festgenommen. Vier von ihnen sollen noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt werden, drei weitere am Donnerstag.

Parallel dazu durchsuchten Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere Objekte in Leipzig, Rötha und Riesa. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Im Rahmen der Vermögensabschöpfung beschlagnahmten die Beamten zudem ein Auto und ein Motorrad.

Beute im Wert von einer Million Euro

Bei ihrem ersten Coup sollen die Beschuldigten zwei Lastwagen einer polnischen Spedition in Riesa mit jeweils mindestens 1.000 Reifen im Gesamtwert von mindestens 200.000 Euro beladen und anschließend nach Polen gebracht haben. Im März und Mai dieses Jahres sollen sie auf ähnliche Weise vorgegangen sein. Bei diesen beiden Taten sollen sie insgesamt acht Fahrzeuge mit jeweils mindestens 1.000 Reifen beladen haben. Der Schaden dieser beiden Taten wird auf insgesamt etwa 800.000 Euro geschätzt.