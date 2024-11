Möckern - Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten Entführung eines Schulmädchens im Jerichower Land. Auf dem Heimweg von der Schule soll ein Mann in einem schwarzen Kleintransporter mit getönten Scheiben neben der 11-Jährigen angehalten, die Fensterscheibe heruntergelassen und das Handgelenk des Mädchens ergriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Als er sie nicht losließ, habe sie den Mann in die Hand gebissen und sei zurück zur Schule gerannt. Das Ereignis am Dienstagnachmittag wurde von der Polizei als „versuchte Freiheitsberaubung“ eingestuft.

Erst als das Mädchen sehr viel später zu Hause ankam, soll sie ihrer Großmutter und ihrer Mutter von dem Vorfall erzählt haben. Demnach wurde die Polizei mit großem Zeitverzug informiert. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungen blieben ohne Erfolg. Derzeit liegen keine Hinweise zu dem Täter vor. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise und hat die Präsenz in der Nähe der Schule verstärkt.