Feuerwehrleute können zunächst in Kind aus einem brennenden Haus in Berlin-Mahlsdorf retten - kurz darauf stirbt der Junge aber. Wie kam es zu dem Feuer?

Berlin - Nach einem Feuer mit einem toten Kind in Berlin-Mahlsdorf dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Sie werden sich noch den Dienstag über hinziehen und seien relativ umfangreich, teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei mit. Bei dem Brand starb am Montagabend ein Junge, wie es von der Polizei hieß.

Einsatzkräfte hatten ihn laut Feuerwehr zunächst noch aus den Flammen gerettet. Das Kind sei vom Rettungsdienst behandelt worden, dann aber vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Das Alter des Jungen war zunächst unklar. Die Angehörigen des verstorbenen Kindes wurden von der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort betreut. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt.

Laut Feuerwehr stand das Einfamilienhaus komplett in Flammen. Einsatzkräfte machten sich im Haus auf die Suche nach dem Kind. Das gestaltete sich den Angaben nach aber schwierig, weil die Holztreppe bereits weggebrannt war. Über Leitern drangen sie bis zu dem Kind vor und brachten es aus dem Haus.