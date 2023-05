Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Meiningen - Die Ermittlungen zum tödlichen Unfall auf der Rennrodelbahn in Oberhof stehen kurz vor dem Abschluss. Ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Meiningen geht von einer Dauer von wenigen Wochen aus, wie er am Mittwoch auf Anfrage sagte. Ende Februar war ein Gästebob im Zielbereich der Rodelbahn auf einen Doppel-Schlauchring gestoßen. In den mit Luft gefüllten Gummiringen saßen ein 45 Jahre alter Mann und eine 41-jährige Frau. Der Mann starb bei dem Unfall, die Frau wurde schwer verletzt.