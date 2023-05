Berlin - Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Dienstagmorgen erneut mehrere Straßen in Berlin blockiert. Wie die Polizei mitteilte, waren Aktionen an vier Standorten bekannt. Konkret betroffen waren den Angaben zufolge die Prenzlauer Allee, die Frankfurter Allee, die Puschkinallee sowie die Brunnenstraße. Alle vier Blockaden wurden am Vormittag von der Polizei aufgelöst, wie ein Sprecher sagte. Außerdem verhinderte die Polizei nach eigenen Angaben zwei Blockaden an weiteren Straßen.

Rund 40 Aktivistinnen und Aktivisten seien an den Aktionen beteiligt gewesen. Die Klimaschützer hätten sich zum Teil an die Straße oder aneinander festgeklebt. Dadurch sei es zu Staus gekommen. Nach Angaben der Letzten Generation waren zum wiederholten Male Menschen aus dem Gesundheitswesen an den Aktionen beteiligt.

Laut Polizei wurden am Vormittag weitere Personengruppen innerhalb des Stadtgebiets überprüft. Den Angaben zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Laufe des Tages zu weiteren Aktionen kommt.