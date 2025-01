Erneut ist ein Chanukka-Leuchter in Berlin beschädigt worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Erneut Chanukka-Leuchter in Berlin beschädigt

Berlin - Ein Chanukka-Leuchter auf dem Potsdamer Platz in Berlin ist beschädigt worden. Es seien Leuchtmittel entfernt und Teile der Befestigung des Leuchters zerstört worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine politische Tatmotivation ist demnach nicht auszuschließen.

Die Polizei habe die Schäden am Donnerstagabend festgestellt. Wann genau der Chanukka-Leuchter beschädigt wurde, sei unklar. Der Staatsschutz ermittelt.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere der zum Chanukka-Fest in Berlin aufgestellten Leuchter beschädigt oder gestohlen.

Das Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters.