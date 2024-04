Vechta - Erneut wollen Demonstrierende Solidarität mit der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Vechta zeigen. Die Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit Daniela“ soll am 14. April in der Nähe des Gefängnisses stattfinden, bestätigte ein Sprecher der Stadt am Donnerstagabend. Es seien 50 bis 100 Teilnehmer angemeldet. Zuerst hatte das Nachrichtenportal „OM“ berichtet.

Die Demonstration wird wieder von einer Privatperson organisiert. Ihr Arbeitgeber, der Klinikverbund Gesundheit Nord aus Bremen, hatte sie nach der ersten Kundgebung für die frühere RAF-Terroristin freigestellt. An der Versammlung vor dem Frauengefängnis in Vechta Mitte März hatten sich nach Polizeiangaben rund 35 Menschen beteiligt, an einer Gegendemonstration etwa 130. Nach Angaben der Organisatoren soll Klette, die Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen wurde, dort inhaftiert sein. Die Behörden machen dazu keine Angaben.

Die Ermittler legen Klette zweifachen versuchten Mord, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle mit Schusswaffengebrauch zur Last. Sie gehörte wie ihre Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub, nach denen weiter gefahndet wird, der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen RAF an. 1998 erklärte sich die RAF für aufgelöst.