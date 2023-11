Erfurt - Nach Drohungen überprüft die Polizei zwei Erfurter Schulen. Betroffen seien die „Grundschule Am Schwemmbach“ und die „Gemeinschaftsschule am Roten Berg“, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage am Freitagmorgen mit. An den Schulen seien Mails mit Bombendrohungen eingegangen. Details zum Inhalt der Mails nannte die Sprecherin zunächst nicht.

An der Gemeinschaftsschule seien am Morgen bereits einzelne Kinder vor Ort gewesen, sagte die Sprecherin. Sie seien aus dem Gebäude geholt worden. An der Grundschule sei der Betrieb noch nicht angelaufen gewesen, hieß es. Unterricht werde an beiden Einrichtungen am Freitag nicht mehr stattfinden. Sprengstoffspürhunde sollen im Laufe des Vormittags die Schulen absuchen.

Insgesamt seien bislang drei Schulen in Erfurt bekannt, die zeitgleich die Drohmail erhalten haben, sagte die Polizeisprecherin. Allerdings sei bei der dritten Schule die Mail bereits am Donnerstagabend gelesen worden. Deshalb habe die alarmierte Polizei schon am Abend alles absuchen und Entwarnung geben können.

Bereits Ende Oktober mussten in Thüringen mehrere Gebäude - auch Schulen, darunter auch die nun erneut betroffene Schule am Schwemmbach - wegen Drohungen geräumt werden. Wie damals ermittelt die Polizei nun zunächst wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.