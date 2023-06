Erfurt - In Thüringen wollen weitere Gemeinden zusammengehen. Über Fusionen oder andere Neugliederungen will die Regierung am Dienstag (13.00 Uhr) nach der Kabinettssitzung in Erfurt informieren. Geplant ist das zweite Gemeindeneugliederungsgesetz in dieser Legislaturperiode, wie die Staatskanzlei mitteilte. Es gehe um 29 Gemeinden. Ziel ist es, trotz des Einwohnerschwunds leistungsfähige kommunale Strukturen zu erhalten. Zudem will Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) den Landesentwicklungsbericht 2023 vorstellen. Dabei spielen Raumordnung und Landesplanung eine große Rolle.