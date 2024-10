Fast täglich kommt es in Berlin zu Angriffen mit Messern. Die Täter sind meist Männer.

Erneut Messerstiche und ein Schwerverletzter in Neukölln

Durch Messerstiche wird in Neukölln ein Mann schwer verletzt.

Berlin - Erneut ist es in Berlin-Neukölln zu einem Angriff mit einem Messer und einem schwer verletzten Menschen gekommen. Am Montagnachmittag kam es auf der Sonnenallee zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem weiteren Mann, wie die Polizei berichtete. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung stach der Kontrahent mehrfach zu und verletzte den 28-Jährigen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der Messerstecher konnte flüchten.