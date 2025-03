Erneut Neonazi-Demonstration in Berlin angemeldet

Neonazis bei einer Demonstration am 22. Februar in Berlin.

Berlin - Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate wollen Neonazis mit einer Demonstration durch Teile von Berlin ziehen. Für Samstag, den 22. März, ist erneut eine entsprechende Veranstaltung nahe dem Ostkreuz in Friedrichshain bei der Polizei angemeldet. Wie bei den ersten Terminen heißt sie: „Für Recht und Ordnung. Gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt.“

Mehrere Gegendemonstrationen wurden ebenfalls in der Nähe angekündigt. Auf Internetportalen wird zur Teilnahme an den Gegenprotesten aufgerufen. Ob die Demonstrationen tatsächlich am Ostkreuz stattfinden, ist noch offen. Die Polizei kann aus Gründen der Sicherheit auch einen anderen Ort durchsetzen.

Am 22. Februar und im Dezember hatte es Demonstrationen angereister Rechtsextremisten gegeben. Im Februar waren es etwa 150 Neonazis, die von der Friedrichstraße zum Hauptbahnhof liefen, im Dezember demonstrierten sie in Friedrichshain. Bei beiden Terminen versuchten viele linke Gruppen die Demonstrationen zu blockieren. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei, die Stimmung war aggressiv.

Im Dezember hatte zudem eine aus Sachsen-Anhalt angereiste Gruppe junger Rechtsextremisten Wahlkampfhelfer der SPD angegriffen und einige verletzt. Die Polizei fasste mehrere Verdächtige.