Berlin - Die Berliner Polizei hat aus Sorge vor antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten eine weitere pro-palästinensische Demonstration verboten. Sie begründete ihr Vorgehen am Donnerstag erneut mit einer Gefahr für die öffentliche Ordnung und verwies auf Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie der jüngeren Vergangenheit.

Das Verbot erfolgte wenige Stunden, bevor die Gemeinde der Palästinenser in Berlin am Potsdamer Platz mit rund 200 Menschen unter dem Titel „Solidarität mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“ demonstrieren wollte. Zugleich untersagte die Polizei der Gemeinde jede Ersatzveranstaltung bis zum nächsten Mittwoch (18. Oktober).

Versammlungen trotz Demo-Verbots

Trotz des Verbots versammelten sich am Donnerstag einige Menschen am Potsdamer Platz. Sie verließen diesen aber nachdem die Polizei über das Verbot informiert hatte. Am Mittwochabend hingegen hatten sich in Neukölln trotz des Verbots einer vergleichbaren Demonstration Hunderte Menschen versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Stimmung war aufgeheizt.

Immer wieder schritt sie ein, um größere Ansammlungen an einem Ort zu verhindern. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden 132 Menschen kurzfristig festgenommen und 104 Platzverweise ausgesprochen. In 13 Fällen werde unter anderem wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung, Gefangenenbefreiung sowie Landfriedensbruchs ermittelt.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte das Verbot der Kundgebung am Mittwochabend bestätigt - nach deren eigentlich geplanten Beginn. Das Gericht sah für die Gefahrenprognose der Polizei ausreichende Hinweise. Ob die Richterinnen und Richter am Donnerstag erneut eingeschaltet werden, war zunächst offen.

Weitere Aktionen und Demonstrationen geplant

Unterdessen bekundeten am Donnerstagmittag mehrere Menschen vor dem Auswärtigen Amt ihre Solidarität mit den Opfern in Israel. Dazu aufgerufen hatten die Jüdische Studierendenunion Deutschland und das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin.

Für diesen Freitag lagen der Polizei zunächst keine offiziellen Hinweise auf Demonstrationen vor. Die Hamas-Muslime haben jedoch in der ganzen Welt zu Aktionen und Unterstützung aufgerufen. „Wir werden uns entsprechend aufstellen, hieß es dazu knapp von der Berliner Polizei. Die Situation in der Hauptstadt werde jederzeit neu bewertet und die Maßnahmen würden angepasst.

Für Samstag ist vom Zentralrat der Palästinenser in Deutschland am Brandenburger Tor eine Demonstration geplant. Die Berliner Polizei geht nach dem Terrorangriff der palästinensischen Organisation Hamas auf Israel von einer verschärften Sicherheitslage in der Hauptstadt aus.

Anti-Israel-Aktionen könnten zunehmen

Der Islamexperte Eren Güvercin warnte nach vereinzelten Anti-Israel-Aktionen in Deutschland davor, dass derartige Geschehnisse in nächster Zeit zunehmen könnten. Demonstrationen, bei denen der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel gefeiert werden, seien bislang eher im kleinen Rahmen. „Aber wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen diese Demonstrationen hier in Deutschland zunehmen werden, auch größer werden“, sagte der Autor, der auch Mitglied der Deutschen Islam Konferenz ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Am Wochenende hatte das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gefeiert, indem es Süßigkeiten in Berlin-Neukölln verteilte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte ein Verbot des palästinensischen Netzwerks an.

Vor dem Roten Rathaus in Berlin haben Unbekannte eine dort gehisste israelische Flagge am Mittwochabend vom Mast heruntergerissen. Die Senatskanzlei erstattete den Angaben zufolge eine Anzeige und hisste eine neue Israel-Flagge.

Gewaltverherrlichende Reaktionen verurteilt

Der Rat Berliner Imame verurteilte gewaltverherrlichende Reaktionen. „Mord, Hass und Gewalt dürfen niemals geduldet oder gar bejubelt werden“, hieß es in einer Erklärung. Der Zusammenschluss von Imamen zeigte sich zugleich „zutiefst besorgt um den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ in Berlin. „Es ist unser aller Pflicht als Zivilgesellschaft, die Austragung schrecklicher internationaler Konflikte und Gewaltspiralen in Berlin zu verhindern“, hieß es.

Auch Organisationen und Kirchengemeinden in Neukölln riefen dazu auf, den sozialen Frieden in dem Berliner Bezirk zu erhalten. „Durch Verständigung, durch ein Miteinander erhalten wir in Neukölln den sozialen Frieden“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Auf Initiative von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hätten sich 28 Vereine und Initiativen der Neuköllner Communities angeschlossen, teilte das Bezirksamt Neukölln mit. Zu den Erstunterzeichnern gehören demnach auch zahlreiche arabische Verbände.

Jugendgruppe zurück in Berlin

Unterdessen ist eine Jugendgruppe aus Berlin-Pankow nach einer Israel-Reise sicher nach Deutschland zurückgekehrt. Am späten Mittwochabend seien die zwölf Jugendlichen und ihre Betreuer in Berlin am Flughafen BER eingetroffen, teilte Frank Kiepert, Geschäftsführer der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit, mit. Die Gruppe wartete nach dem Terrorangriff mehrere Tage nahe Tel Aviv auf den Rückflug nach Deutschland.