Leipzig - Die Nacht zum Donnerstag ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erneut sehr frostig gewesen. Die Temperaturen sanken in allen drei Ländern teils auf zweistellige Werte unter dem Gefrierpunkt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig mitteilte. In den nächsten Tagen wird es wieder milder.

Der kälteste Ort war Bad Berka in Thüringen mit minus 15,7 Grad. In Harzgerode wurde der Tiefstwert für Sachsen-Anhalt mit minus 14,2 Grad gemessen. In Sachsen war es in Plauen mit minus 13,5 Grad am kältesten. Vor allem in den Tälern seien die Temperaturen weit gesunken. Dagegen sei es in einem Kilometer Höhe vergleichsweise warm gewesen: Auf dem Fichtelberg wurden minus 8 Grad gemessen und auf dem Brocken minus 4,1 Grad.

„Der strenge Frost mit Temperaturen unter minus 10 Grad ist erstmal passé“, sagte der DWD-Meteorologe. Am Freitag lägen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt tagsüber schon wieder über dem Gefrierpunkt. In Sachsen und Thüringen gebe es nur noch leichten Frost. Generell stehe jetzt wieder eine eher windige und wechselhafte Wetterperiode bevor.