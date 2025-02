Auch am Sonntag habe tausende Menschen in Niedersachsen und Bremerhaven für die Demokratie und gegen Rechts demonstriert.

Bremerhaven - Aus Sorge vor einem Rechtsruck in der Politik haben sich auch am Sonntag tausende Menschen in Niedersachsen und Bremerhaven zu Protestveranstaltungen versammelt.

In Bremerhaven beteiligten sich rund 4.500 Menschen an einer Kundgebung, wie die Polizei mitteilte. Ein breites Bündnis gesellschaftlicher und politischer Gruppen, „Bremerhaven bleibt bunt“, hatte angesichts der aktuellen Entwicklungen und mit Hinsicht auf die Bundestagswahl zu einer Kundgebung aufgerufen. „Für Demokratie, Vielfalt und eine lebenswerte Zukunft in Freiheit – gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck!“ lautete das Motto der Versammlung.

Rund 1.200 Menschen kamen auf dem Kirchplatz in Hann. Münden unter dem Motto „#NieWiederIstJetzt – Hann. Münden gegen Rechts!“ zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer protestierten gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich, es gab keine Störungen. Bereits eine Stunde nach Beginn um 13 Uhr war die Veranstaltung wieder beendet.

Bei einer Demonstration gegen die AfD in Zetel im Landkreis Friesland versammelten sich laut Polizei rund 500 Teilnehmer. Die Kundgebung stand unter dem Motto „Zetel hält dagegen!“. Denn zur gleichen Zeit gab es einen Bürgerdialog der AfD im Ort.

Rund 400 Menschen kamen in Sarstedt im Landkreis Hildesheim vor dem Rathaus zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das „Sarstedter Bündnis gegen Rechts“ hatte unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ zu der Kundgebung aufgerufen. Die Versammlung verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.