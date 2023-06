Burg - In der Tarifauseinandersetzung im Einzel- und Versandhandel haben sich am Freitag nach Gewerkschaftsangaben rund 80 Beschäftigte in Burg an einer Kundgebung beteiligt. Die Gewerkschaft Verdi hatte unter anderem Angestellte vom Marktkauf in Burg zum Warnstreik aufgerufen. „Dass die Beschäftigten, die ihren Unternehmen in dieser Zeit Rekordumsätze erwirtschaftet haben sauer sind, ist verständlich“, sagte Gewerkschaftssekretärin Christine Stoffl.

Eine erste Tarifrunde für die Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 1. Juni war ohne Ergebnis geblieben. Am 4. Juli soll es die nächste Verhandlungsrunde geben. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne von 2,50 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeberseite bezeichnete die Lohnforderungen zuletzt als „unrealistisch“. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder kleinere Streikaktionen in der Region gegeben.