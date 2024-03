Schönefeld - Am Hauptstadtflughafen BER kommt es wegen eines ganztägigen Warnstreiks bei den Sicherheitskräften am Donnerstag erneut zu erheblichen Einschränkungen. Ab 3.30 Uhr sollen die Beschäftigten der Fluggastkontrolle, der Personen- und Warenkontrolle und in den Servicebereichen die Arbeit niederlegen, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. Auch an anderen Flughäfen in Deutschland soll es Ausstände geben.

Mit dem Arbeitskampf will die Gewerkschaft nach eigener Aussage den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, damit diese ein verbessertes und einigungsfähiges Angebot vorlegen. Der BER äußerte sich am Mittwoch zunächst nicht zu dem Ausstand. Bei einem vorangegangenen Warnstreik des Sicherheitspersonals Anfang Februar wurden sämtliche Abflüge und zahlreiche Landungen gestrichen.

Bei den Tarifverhandlungen der Luftsicherheit geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich.