Thüringens Schulen waren bereits zum Beginn der Schulzeit von Drohmails betroffen. Nun trifft es ein Gymnasium in Erfurt. Die Polizei durchsucht das abgesperrte Gelände nach möglichen Gefahren.

Erneute Drohmail am Erfurter Gutenberg-Gymnasium

Nach dem Eingang einer Drohmail am Erfurter Gutenberg-Gymnasium wird dieses nun durchsucht. (Archivbild)

Erfurt - Am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt ist der Schulbetrieb aufgrund einer Drohmail eingestellt worden. Laut Polizei wurde das Gelände am Mittwochmorgen nach Eingang dieser sofort evakuiert und abgesperrt.

Die Einsatzkräfte der Polizei seien mit Hunden vor Ort um das Gelände zu überprüfen, erklärte eine Sprecherin. Der laufende Schulbetrieb ist nach ersten Angaben bis morgen ausgesetzt.

Das Gutenberg-Gymnasium geriet bereits 2002 durch einen Amoklauf in die internationalen Schlagzeilen. Ob es sich im aktuellen Fall tatsächlich um eine Bombendrohung handelt, konnte nach ersten Angaben nicht abschließend geklärt werden.

Drohungen in Thüringen zum Start des Schuljahres

Das Erfurter Gymnasium ist nicht allein von Drohungen betroffen. Bereits zum Start des neuen Schuljahres wurden Drohmails an verschiedene Thüringer Schulen verschickt. Auch im vergangenen Herbst gab es bereits eine Serie von Bombendrohungen. Damals konnte die Polizei Entwarnung geben.