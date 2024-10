Melbeck - Die erneute Suche nach dem bei einer Party an der Ilmenau verschwundenen Studenten hat begonnen. Taucher und ein Sonarboot suchten den Fluss zwischen dem niedersächsischen Melbeck und Lüneburg nach dem 19-Jährigen ab, sagte ein Polizeisprecher. Anders als am Dienstag sind allerdings weder Hubschrauber noch Bereitschaftspolizei im Einsatz. Es werde nicht mehr primär nach einem Vermissten gesucht, „sondern nach einem Körper“, erklärte der Sprecher.

Der 19-Jährige war nach Polizeiangaben betrunken, als er in der Nacht zum Samstag spurlos verschwand. Der junge Mann hatte mit anderen Studenten aus Hamburg eine Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau in Melbeck gefeiert. Gegen 23.00 Uhr am Freitag wurde der 19-Jährige dort auch zuletzt gesehen. Die Studenten planten, auf dem Gelände zu übernachten. Der Vermisste ist Student im ersten Semester an der Technischen Universität Hamburg.