Erfurt - Nach dem schweren Unwetter am Dienstag erwarten die Menschen in Thüringen erneut lokale Unwetter. Zunächst bleibt es aber weitestgehend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Demnach wechseln sich im Tagesverlauf Sonne und Wolken immer wieder ab. Am Nachmittag und Abend treten Schauer und Gewitter auf, örtlich werden Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wechselt die Bewölkung und es kommt teils zu kräftigen Schauern und Gewitter, die teils unwetterartig auftreten. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 15 und 18 Grad.

Am Donnerstag wird es stark bewölkt, lokal kommt es zu Schauern und Gewittern. Örtlich auftretende Unwetter sind laut DWD wieder möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad. In der Nacht wird es erst weiterhin stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, in der zweiten Nachthälfte lockert der Himmel auf. Regen wird dann nicht mehr erwartet - bei Tiefstwerten zwischen 14 und 18 Grad.