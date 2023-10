Dresden - Ein als Asylunterkunft vorgesehenes Gebäude in Dresden-Klotzsche ist erneut Ziel von Brandstiftern geworden. Unbekannte hätten eine größere Menge brennbarer Flüssigkeit an einem Strauch entzündet, der an dem Haus ranke, teilte am Freitag das Landeskriminalamt mit. Der Strauch sei teilweise in Brand geraten und das Feuer habe Ruß an der Fassade hinterlassen. Es sei aber kein erheblicher Sachschaden entstanden, hieß es.

Nun wird wegen versuchter Brandstiftung ermittelt. Dazu hat sich die auf rechtsextremistische Straftaten spezialisierte Soko Rex eingeschaltet. Die Ermittler starteten einen Zeugenaufruf. Der Angriff soll sich in der Zeit vom 22. bis 25. Oktober ereignet haben.

Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte versucht, dort ein Feuer zu legen. Dazu war brennbare Flüssigkeit an die Fassade geschüttet und eine Lunte gelegt worden. Laut Polizei war das Feuer aber erloschen, bevor es das Gebäude erreichte.