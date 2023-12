Erneuter Einsatz wegen Chemikalien in Chemnitzer Wohnung

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Chemnitz - Nach einem erneuten Fund großer Mengen Chemikalien in einer Chemnitzer Wohnung sind Polizei und Feuerwehr dort am Donnerstag wieder angerückt. In mehreren Verstecken seien Substanzen entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Spezialisten des Landeskriminalamtes bestätigten den Verdacht, dass es sich dabei um explosionsgefährliche Chemikalien-Gemische handelte.

Das Haus wurde evakuiert. Zudem mussten laut einer Mitteilung vom Abend auch die Bewohner der beiden angrenzenden Mehrfamilienhäuser ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt 32 Menschen wurden demnach vorübergehend etwa bei Bekannten oder Verwandten untergebracht. Die Einsatzmaßnahmen dauerten am Abend noch an. Wann die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren können, sei noch nicht abzuschätzen.

Die Substanzen wurden gegen 20.00 Uhr sowie 20.35 Uhr gezielt gesprengt. Weitere Sprengungen seien auch in der Nacht nicht auszuschließen, teilte die Polizei mit.

Schon vor rund vier Wochen hatte es eine Evakuierung auf dem Kaßberg gegeben. Der 70 Jahre alte Bewohner war Mitte November tot in der Wohnung gefunden worden. Warum er die Chemikalien hortete, sei unklar, erklärte ein Polizeisprecher. „Das wird wohl ein Geheimnis bleiben, das er mit ins Grab genommen hat.“ Er sei der Polizei vorher nicht deswegen auffällig geworden.