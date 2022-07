Celle - Auf dem Gelände der Tafel in Celle hat am Sonntagnachmittag erneut ein Auto gebrannt. An dem Transporter entstand Totalschaden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vier Tage zuvor hatten bereits am selben Ort drei Fahrzeuge gebrannt. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern an.