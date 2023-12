Berlin - Wegen eines Kabeldiebstahls bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) kommt es seit Freitag zu Einschränkungen auf der U-Bahnlinie U3. „Um eine Überlastung zu verhindern, können die Züge in der Hauptverkehrszeit aktuell nicht so häufig fahren wie gewohnt“, teilte die BVG mit. „Die U3 fährt auf dem Abschnitt zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke seit Freitagmittag alle 10 Minuten.“ Fachleute seien dabei, den Schaden zu beheben. Die Reparaturen und damit die geringere Taktung sollen bis nach den Weihnachtsfeiertagen andauern.

Unbekannte haben der BVG zufolge rund 140 Meter Kabel im oberirdischen Abschnitt der U3 zwischen den Bahnhöfen Freie Universität - Thielplatz und Oskar-Helene-Heim gestohlen. Immer wieder kommt es bei der BVG zu Kabeldiebstahl. Erst Ende November führte eine solche Tat auf der Linie U6 zu Einschränkungen, die ebenfalls mehrere Tage andauerten.

„Treiber für diese Taten sind die gestiegenen Rohstoffpreise am Markt“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt am Freitag. Bei den Tätern handele es sich in der Regel um Profis, die genau wüssten, welche Kabel unter Strom stehen und welche nicht. „Meistens werden in den Fällen die Kabel dann klein geschnitten, um sie gut wegschaffen zu können.“ Erfurt schätzt, dass die BVG durch die Kabeldiebstähle dieses Jahr einen Schaden in Millionenhöhe erlitten hat. „Wir können leider nicht überall im Netz sein. Aber wir statten unsere Kräfte weiter aus auch für solche Fälle, etwa mit Nachtsichtgeräten.“