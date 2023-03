Meppen - Für den SV Meppen wird das Ziel Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga immer schwerer. Durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit verlor der Tabellenletzte aus dem Emsland am Samstag gegen den ebenfalls gefährdeten Halleschen FC unglücklich mit 2:3 (0:1). Zweimal war den Gastgebern der Ausgleich durch Lukas Eixler (57.) und Lukas Mazagg (74.) gelungen - und das in Unterzahl: Auf Meppener Seite hatte David Vogt (41.) die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels kassiert.

Die Gäste kamen dank der Treffer durch Erich Berko (23.), Tom Zimmerschied (60.) und Timur Gayret (90.+4) zu einem letztlich verdienten Erfolg. Die Meppener waren lange zu harmlos. Erst nach der Pause fanden sie etwas besser ins Spiel. In der Schlussphase fehlte ihnen die Kraft und das Glück, das Remis über die Zeit zu bringen.