Großburgwedel - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Möbelhändlers Ikea in der Region Hannover erneut zum Warnstreik aufgerufen. Erwartet werde im Laufe des Tages die bislang höchste Beteiligung - über 100 streikende Beschäftigte, sagte Verdi-Sekretär Mizgin Ciftci am Freitag in Laatzen. Betroffen sind die beiden Einrichtungshäuser in Großburgwedel und Laatzen. „Die Wut ist groß“, betonte der Gewerkschaftssekretär. Viele Mitarbeiter seien frustriert angesichts des niedrigen Lohnniveaus.

Die Mitarbeiter in Großburgwedel wurden anders als in Laatzen zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen - am Freitag und Samstag. Es werde mit Beeinträchtigungen für Kunden gerechnet, teilte die Gewerkschaft mit. Der Warnstreik begann am frühen Freitagmorgen.

Nach Verdi-Angaben hatte der Handelsverband Niedersachsen-Bremen eine Erhöhung der Einkommen im ersten Jahr um 3 Prozent und im zweiten Jahr um 2 Prozent vorgeschlagen, dazu sollte demnach eine einmalige Inflationsausgleichszahlung von maximal 1000 Euro kommen. Verdi fordere 2,50 Euro mehr pro Stunde, was für eine „typische Verkäuferin im Einzelhandel“ eine Lohnsteigerung von mehr als 14 Prozent bedeute. Ciftci erklärte, selbst im Verkauf seien die Löhne auf einem Niveau, mit dem den Betroffenen Altersarmut drohe.