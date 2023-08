Seehausen (Altmark) - Bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Geräts in Seehausen (Landkreis Stendal) ist am Donnerstagabend ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Der Fahrer hatte bei den Arbeiten auf einem Feld im Ortsteil Eickerhöfe eine Rauch- und Flammenentwicklung an der Erntemaschine entdeckt, konnte aber noch rechtzeitig aussteigen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag sagte. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug demnach schon komplett in Brand. Am Feld entstand kein Schaden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.