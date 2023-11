Klaben wird in einer Bäckerei in Bremen geschnitten.

Bremen - Mehl, Wasser, Hefe und jede Mengen Rosinen: Mehr als hundert Meter Bremer Klaben haben zwei pensionierte Bäckermeister zum Beginn der Klabensaison gebacken. Der stollenähnliche Kuchen werde „mit den besten Zutaten“ zubereitet, versicherte Sozialsenatorin Claudia Schilling beim traditionellen Klabenanschnitt am Donnerstag. „Ich bin ja mehr fürs Herbe“, räumte die SPD-Politikerin ein. Aber die Bremer essen den Klaben nicht nur mit Butter zum Tee, sondern auch mit Schwarzbrot und Mettwurst. „Das muss ich probieren.“

Gegen eine Spende konnten sich Passanten die Spezialität der Bremer Küche schmecken lassen, vor dem Verkaufsstand am Marktplatz bildeten sich lange Schlangen. Den Erlös spendet die Bremer Bäcker-Innung dieses Jahr an die Seniorenarbeit der Bremer Tafel.

Der Bremer Klaben ist eine von der EU geschützte Bezeichnung. Unter diesem Namen darf nur verkauft werden, was wirklich aus Bremen und der Region stammt. Der Bremer Klaben ist laut Bäcker-Innung schwerer und saftiger als ein Stollen, da er einen hohen Fruchtanteil hat und mit viel Butter gebacken wird. Die Spezialität fand 1593 im Rat der Hansestadt das erste Mal Erwähnung. Manche Konditoreien bieten das Gebäck zwar das ganze Jahr über an, aber die Hauptsaison ist in der Vorweihnachtszeit.