In Sachsen-Anhalt werden am 26. September die diesjährigen Landesliteraturtage eröffnet. (Archivbild)

Magdeburg - Im Literaturhaus in Halle werden in der kommenden Woche die diesjährigen Landesliteraturtage eröffnet. Für die Zeit zwischen dem 26. September und dem 26. Oktober sind unterschiedliche Programmpunkte in Magdeburg, Halle, Zeitz und Osterburg, wie die Veranstalter mitteilten. Höhepunkte sind unter anderem Lesungen mit den Autoren Matthias Jügler („Maifliegenzeit“) und Clemens Meyer („Die Projektoren“).

Zu Beginn der Literaturtage mit dem Motto „Flussauf, flussab: Strömungen der Literatur in Sachsen-Anhalt“ lädt unter anderem Polizeiruf-Schauspieler Peter Schneider zu einer Lesung. Erstmals finden die Veranstaltung der landesweiten Reihe in diesem Jahr an vier verschiedenen Orten statt. Die einzelnen Programmpunkte sollen nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche anziehen. Neben Lesungen sind unter anderem auch Schreibwerkstätten und Diskussionsrunden geplant. Die Landesliteraturtage gibt es in Sachsen-Anhalt bereits seit 1992.