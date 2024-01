Potsdam - Rund acht Monate nach dem Auffinden einer toten Frau in einem Auto auf dem Standstreifen der Autobahn A9 beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Mordprozess vor dem Landgericht Potsdam. Angeklagt wegen gemeinschaftlichen Mordes sind der 42-jährige Ex-Freund der Lehrerin und ein gleichaltriger mutmaßlicher Komplize.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft wirft den beiden Deutschen vor, die 40 Jahre alte Frau im Mai vergangenen Jahres auf der Autobahn A9 in Brandenburg „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen mittels einer Schusswaffe ermordet zu haben“. Die beiden Männer waren gut zwei Monate nach der Tat gefasst und in Untersuchungshaft genommen worden. Zu den Hintergründen der Tat schwiegen die Ermittler aber eisern. Für den Prozess sind 26 Verhandlungstage bis Ende Mai angesetzt.

Am 10. Mai hatte die Polizei auf der Autobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück (Potsdam-Mittelmark) in einem auf dem Standstreifen abgestellten Auto mit Unfallspuren die tote 40-Jährige entdeckt. Sie war an einer Schule in der Region als Lehrerin tätig.