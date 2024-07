Schwarzatal - Dreiste Kabeldiebe haben in Thüringen eine fast fertiggestellte Ersatzleitung der Telekom zerstört. Nun müssen betroffene Kunden im Schwarzataler Ortsteil Mellenbach-Glasbach noch länger auf die Wiederherstellung ihrer Anschlüsse warten, wie die Telekom mitteilte. Wegen eines Blitzschlags waren Anfang Juli bei fast 1000 Kunden Telefon, Fernsehen und Internet außer Betrieb gegangen.

„Es wurden in den vergangenen Tagen fast zwei Kilometer Kabel ausgewechselt, teilweise durch schwieriges Gelände – mitten durch den Wald und steil am Berg“, teilte die Telekom mit. Kunden wurden, soweit dies möglich war, durch Umschaltungen provisorisch wieder ans Netz genommen. Betroffen waren außerdem Datenleitungen ortsansässiger Firmen.

Die Arbeiten hätten am Freitag abgeschlossen werden sollen - und die Kunden wären nun wieder am Netz gewesen. „In der vergangenen Nacht aber schnitten Kabeldiebe eine der neuen Muffen aus dem Kabelstrang heraus und machten die Arbeit zunichte. Daher sind die Kunden in diesem Bereich seitdem wieder ohne Telefon, Fernsehen und Internet“, hieß es am Freitagabend. Monteure haben mit der Reparatur begonnen. Muffen verbinden Kabel miteinander.

Die Telekom hat Anzeige erstattet. Sie bittet Zeugen, die in der Nacht auf Freitag etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.