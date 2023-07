Erfurt/Leipzig - Mit genügend Getränken im Schatten bleiben: In Thüringen erwartet die Menschen ein heißer Samstag. Die Temperaturen können im Tagesverlauf auf örtlich bis zu 35 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagvormittag auf seiner Website mitteilte. Die Hitze könne bei Menschen zu gesundheitlichen Problemen führen. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl“, so die DWD-Empfehlung

In der Nacht zu Sonntag können von West nach Ost durchziehende Schauer teils kräftige Gewitter, Sturmböen und Starkregen mit sich bringen. Konkret warnte der DWD bereits am Samstagmorgen für die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg und den Saale-Orla-Kreis vor lokalen Gewittern mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern in der Stunde. Auch Starkregen mit Niederschlagsmengen von 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel seien möglich.

Die Regenwolken sollen am Sonntagmorgen abziehen. Im Lauf des Tages seien dann wieder bis zu 30 Grad möglich.