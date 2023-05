Erst knapp 6000 Anträge auf Heizkostenzuschuss in Sachsen

Ein Mann dreht am Thermostat einer Heizung.

Leipzig - Fast 6000 Haushalte in Sachsen haben bisher Härtefallhilfe für Heizkosten beantragt. Der Zulauf liege bislang deutlich unter den Erwartungen, sagte die Vorstandsvorsitzende der Sächsischen Aufbaubank, Katrin Leonhardt, am Mittwoch. Von den Anträgen wurden schon gut 3500 bewilligt. Die Frist läuft noch bis 20. Oktober. „Möglicherweise kommt da noch einiges“, so Leonhardt.

Mit den Hilfen sollen im vergangenen Jahr entstandene Mehrkosten fürs Heizen mit Öl, Flüssiggas, Holz oder Kohle abgefedert werden. Die Anträge können seit 8. Mai digital bei der Förderbank des Landes gestellt werden. Bisher wird mit etwa 100.000 Anträgen und einem Volumen von knapp 90 Millionen Euro gerechnet.