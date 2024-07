Wegen Mordes soll ein 37-Jähriger in Berlin vor Gericht kommen. (Symbolbild)

Berlin (dpa/bb) - Erst soll er einen 63-Jährigen aus Habgier getötet, dann dessen Tante überfallen und beraubt haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen 37-Jährigen wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge sowie räuberischer Erpressung und Körperverletzung angeklagt. Der Deutsche wurde Anfang Dezember verhaftet und befindet sich im Gefängnis.

Nach den Ermittlungen erdrosselte und erstickte er am 27. November 2023 in Berlin-Marzahn den 63-Jährigen, den er über eine Datingplattform kennengelernt hatte und bei dem er lebte. Um Spuren zu verwischen, soll er Chlorreiniger über den Kopf des Opfers geschüttet haben. Laut Anklage soll er nicht nur heimtückisch, sondern auch aus Habgier gehandelt haben: Es sei ihm darum gegangen, an Handy, EC-Karte und Schlüssel des Getöteten zu kommen.

Mit Ersatzschlüssel bei Tante eingebrochen

Damit gelangte der Mann laut Anklage auch an den Ersatzschlüssel zu der Wohnung der Tante des Opfers. Als er diese aufgesucht habe, bemerkte ihn aber die 86-Jährige. Der 36-Jährige soll die Seniorin daraufhin geschubst, ihr Mund und Nase zugehalten haben - und sie so dazu gedrängt haben, ihm 115 Euro zu geben.

Der Mann floh zunächst, wurde laut Staatsanwaltschaft aber am 4. Dezember 2023 gefasst. Ihm soll nun vor dem Landgericht Berlin der Prozess gemacht werden.